В Мордовии пойдет под суд парень, обвиняемый в совершении нескольких преступлений

В Мордовии пойдет под суд молодой человек, обвиняемый в совершении нескольких преступлений.

В сентябре нынешнего года 24-летний молодой человек на машине такси направлялся из Саранска в Лямбирский район. Во время поездки парень принялся высказывать угрозы в адрес водителя. Последний в связи с крайне агрессивным настроем пассажира был вынужден выполнить его требование, заключающееся в том, чтобы предоставить обвиняемому возможность сесть за руль.

Оказавшись за рулем машины, парень продолжил движение. Приехав в один из населенных пунктов Лямбирского района, молодой человек избил таксиста. На этом противоправные действия в отношении пострадавшего не закончились. Обвиняемый похитил у водителя 8 тыс. рублей. Затем фигурант уголовного дела вынудил таксиста продолжить поездку в багажнике. На АЗС пострадавшему удалось выбраться из багажного отделения.

Таксист обратился за помощью в полицию. Стражи порядка в кратчайшие сроки задержали молодого человека.

Сотрудниками правоохранительных органов также была установлена причастность 24-летнего парня к угону автомобиля. В конце июля текущего года молодой человек из автосервиса угнал транспортное средство марки «Форд», принадлежащее его знакомому. Машину парень оставил в селе Новое Акшино Старошайговского района.

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Источник: mordovia.sledcom.ru