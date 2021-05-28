В Саранске в результате ДТП пострадал 60-летний автомобилист

В Саранске автомобилист оказался на больничной койке из-за нарушения скоростного режима.

Утром 22 ноября жители Саранска, оказавшиеся в силу тех или иных обстоятельств возле дома № 17б/1, расположенного по адресу – улица Октябрьская, стали свидетелями ДТП. Столкнулись автомобили марок ВАЗ-21150 и «Киа-Спектра». По предварительным данным, виновником происшествия стал 60-летний водитель иномарки, допустивший выезд на встречную полосу, потеряв контроль над управлением вследствие превышения скорости.

Предполагаемый виновник аварии был госпитализирован.

Также выяснилось, что у 43-летнего гражданина, находившегося за рулем ВАЗа, нет водительского удостоверения.

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Источник: гибдд.рф