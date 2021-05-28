В Ардатовском районе был задержан пьяный автомобилист

Частое повторение правил, к сожалению, не способно пробить броню, сформированную человеческой безответственностью и упрямством, что подтверждает пример водителя, задержанного вчера сотрудниками ГИБДД в Ардатовском районе.

Вечером 22 ноября в районе 73-го километра дороги между населенным пунктом Комсомольский и границей с Чувашией инспекторами ДПС был остановлен автомобиль марки «Лада». Этим транспортным средством управлял 45-летний гражданин, хотя не должен был садиться за руль в силу определенных норм ПДД и элементарных соображений безопасности, поскольку был сильно пьян.

Станет ли данное задержание усвоенным уроком для правонарушителя в будущем, покажет время.

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Источник: гибдд.рф