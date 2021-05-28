В Кочкуровском районе сотрудник прокуратуры провел встречу со школьниками

Прокуратура Кочкуровского района приняла участие в мероприятии по правовому информированию и правовой помощи несовершеннолетним.

Перед учениками восьмых – одиннадцатых классов МБОУ «Кочкуровская средняя общеобразовательная школа» выступил заместитель прокурора Кочкуровского района В. Андреев. Представитель ведомства рассказал школьникам о том, какие меры наказания применяются в отношении граждан, уличенных в причастности к осуществлению деятельности в сфере незаконного оборота наркотиков.

Подобного рода мероприятия способствуют повышению уровня правовой грамотности несовершеннолетних граждан. Кроме того, данные меры взаимодействия с подростками позволяют пресечь проявления нигилизма в сфере права.

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Источник: epp.genproc.gov.ru