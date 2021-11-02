В прокуратуре Мордовии обсудили защиту прав несовершеннолетних

Первым заместителем прокурора Мордовии А. Ивановым во взаимодействии с руководителями правоохранительных, контролирующих органов республики, органов государственной власти региона, Уполномоченного по правам ребенка в Мордовии Н. Юткиной в дистанционном формате было проведено заседание межведомственной рабочей группы по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также защите их прав и законных интересов.

Прокуратурой республики было предложено руководителям правоохранительных, контролирующих органов и органов государственной власти выработать дополнительные меры, направленные на противодействие правонарушениям и преступлениям в сфере обеспечения прав несовершеннолетних.

Региональным министерствам было рекомендовано усилить проведение просветительской работы, направленной на формирование у несовершеннолетних навыков безопасного поведения в виртуальном пространстве.

Фактическое исполнение запланированных мероприятий будет контролироваться прокуратурой республики.

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Источник: epp.genproc.gov.ru