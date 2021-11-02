Ученики МБОУ «Кадошкинская СОШ» приняли участие в интеллектуальной игре, организованной сотрудниками прокуратуры

Прокуратурой Кадошкинского района в МБОУ «Кадошкинская СОШ» было организовано мероприятие «Вместе против коррупции», в котором приняли участие ученики десятых и одиннадцатых классов.

Имели место соревнования в формате интеллектуальной игры.

На отборочном этапе школьники продемонстрировали свои знания основ административного, трудового, избирательного права, а также Конвенции о правах ребенка.

В финальном раунде, в котором сыграли трое лучших знатоков права, учащимся был предложен пакет вопросов антикоррупционной тематики. Победу одержал Евгений Трохин.

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Источник: epp.genproc.gov.ru