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Прокуратура Кадошкинского района потребовала лишить водительского удостоверения мужчину, который стоит на учете у нарколога

Прокуратура Кадошкинского района потребовала лишить водительского удостоверения мужчину, который стоит на учете у нарколога

Прокуратурой Кадошкинского района была проведена проверка исполнения законодательства в сфере БДД.

В ходе проверки было установлено, что местный житель, ранее поставленный на учет врачом-наркологом по причине наркозависимости, при наличии заболевания, препятствующего возможности управления транспортом, имеет водительское удостоверение.

Прокуратура Кадошкинского района обратилась в суд с заявлениями о прекращении действия права гражданина на управление транспортными средствами.

Суд согласился с доводами прокурора, удовлетворив требования в полном объеме.

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Источник: epp.genproc.gov.ru