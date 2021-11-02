Прокуратура Мордовии контролирует соблюдение законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан

Прокуратурой Мордовии уделяется особое внимание надзору за исполнением законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан.

Всего за первые десять месяцев текущего года было выявлено 280 нарушений законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан, внесено 88 представлений, по результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования к дисциплинарной ответственности привлечено 76 лиц.

Работа на данном направлении сотрудниками прокуратуры продолжается.

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Источник: epp.genproc.gov.ru