Сотрудники СУ СК РФ по Мордовии провели уроки правовой грамотности с учащимися учебных заведений.

В течение нескольких дней сотрудники ведомства встречались со школьниками и студентами, рассказывая им об основных правах и способах их защиты.

Подросткам рассказали, с какого возраста и за какие категории преступлений наступает уголовная ответственность, о наиболее часто совершаемых несовершеннолетними правонарушениях, а также о преступных посягательствах, жертвами которых становятся дети.

Следственное управление напоминает о круглосуточной работе телефонной линии «Ребенок в опасности» (8-800-200-19-13 или 123 (для звонков с мобильных телефонов по Мордовии).

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Источник: mordovia.sledcom.ru