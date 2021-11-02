Сегодня, 24 ноября, в дежурную часть ОП № 4 УМВД России по Саранску поступило сообщение от местной жительницы.

Указанная гражданка рассказала, что во дворе многоквартирного дома, расположенного по адресу - улица Коваленко, она увидела на одном из балконов мужчину, в руке которого находился предмет, схожий с оружием.

По указанному адресу незамедлительно выехал участковый уполномоченный полиции. Стало известно, что в гости к жителю упомянутого дома пришел его родственник. С собой у последнего был пневматический пистолет в нерабочем состоянии. На балконе он решил осмотреть и разобрать оружие с целью выяснения причины поломки.

МВД по Мордовии благодарит жительницу Саранска за проявленную бдительность.

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Источник: 13.мвд.рф