В Чамзинском районе в ДТП с участием легковушки и грузовика пострадал мужчина

В Чамзинском районе в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика пострадал мужчина.

Происшествие произошло утром 23 ноября на 84-м километре трассы, соединяющей Саранск, Сурское и Ульяновск. По предварительной информации, 40-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Форд-Фокус», в определенный момент движения допустил выезд транспортного средства на встречную полосу, где оно столкнулось с грузовиком марки ГАЗ.

Пострадал водитель легковушки. Мужчина был госпитализирован в районную больницу.

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Источник: гибдд.рф