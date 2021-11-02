В Саранске в результате массового ДТП пострадали четыре человека

В Саранске произошло массовое ДТП, в результате которого пострадали несколько человек.

Происшествие произошло вечером 23 ноября на пересечении улиц Саранской и Ботевградской. По предварительной информации, 40-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Нива», двигаясь на запрещающий сигнал светофора, врезался в машину марки «Лада-Приора». Затем второе транспортное средство отбросило на автомобиль марки «Пежо», который после этого въехал в машину марки «Хендай».

Пассажирка «Приоры» 40-летнего возраста и водитель «Пежо» того же возраста были госпитализированы. Кроме того, медицинская помощь понадобилась водителю «Приоры» и его 44-летнему попутчику.

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Источник: гибдд.рф