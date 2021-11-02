Сотрудники одной из колоний Мордовии встретились со школьниками

Сотрудники исправительной колонии № 14 УФСИН РФ по Мордовии посетили Парцинскую основную общеобразовательную школу.
В целях правового просвещения и консультирования детей было проведено занятие с учениками седьмых, восьмых и девятых классов. Школьникам рассказали о видах административной ответственности.
В конце мероприятия сотрудники ответили на интересующие детей вопросы, касающиеся административной ответственности несовершеннолетних.
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Источник: 13.fsin.gov.ru