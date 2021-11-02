Прокуратура Краснослободского района выявила нарушение федеральной программы «Старшее поколение»

В Краснослободском районе сотрудниками прокуратуры был зафиксирован факты нарушения законодательства при проведении мероприятий, предусмотренных федеральных программой «Старшее поколение», являющейся частью комплекса мер нацпроекта под названием «Демография».

Сотрудниками ведомства было установлено, что в конце лета позапрошлого года сельхозартель достигла с аграрным техникумом, расположенным в указанном районе, соглашения, которое было официально задокументировано, о переобучении в данном заведении сферы образования работников предпенсионного возраста.

В итоге работники сельхозартели получили свидетельства о прохождении курса обучения при отсутствии фактов посещения соответствующих занятий и сдачи экзаменов.

Прокуратура обратилась в суд с требованием аннулировать действие указанных свидетельств. Суд удовлетворил данное требование.

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Источник: epp.genproc.gov.ru