В Атяшевском районе предпринимателя оштрафовали за нарушение трудового законодательства

На территории Атяшевского района сотрудниками прокуратуры было зафиксировано нарушение трудового законодательства.

Как выяснили представители ведомства в ходе проведения проверочных мероприятий, индивидуальный предприниматель, чья деятельность связана с оказанием услуг в сфере общественного питания, допустил факт трудоустройства продавца-официанта без предварительного заключения с ним соответствующего договора, что является грубым нарушением действующего законодательства.

За допущенное нарушение предпринимать понес наказание в виде штрафа. За игнорирование законодательного акта в сфере трудовых взаимоотношений мужчина заплатил 5 тыс. рублей.

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Источник: epp.genproc.gov.ru