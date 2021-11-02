Прокуратура Кадошкинского района выявила нарушение в деятельности крестьянско-фермерского хозяйства

В Кадошкинском районе одно из местных крестьянско-фермерских хозяйств допустило нарушение законодательства об обращении с отходами животноводства.

Представителями прокуратуры указанного района при проведении проверки исполнения упомянутого законодательства было установлено, что на территории крестьянско-фермерского хозяйства, расположенного в населенном пункте Адашево, нет специального дезинфицирующего барьера. Требование о необходимости наличия данного барьера было введено в целях предотвращения распространения болезней животных.

После вмешательства прокуратуры указанное нарушение было устранено.

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Источник: epp.genproc.gov.ru