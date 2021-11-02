В Мордовии был оштрафован подрядчик, который вовремя не отремонтировал дорогу

В Мордовии прокуратура зафиксировала, что подрядчик вовремя не отремонтировал дорогу.

Управлением автомобильных дорог Мордовии по результатам проведения аукциона был заключен контракт с ООО «Лидер». Предусмотренные подписанным сторонами сотрудничества документом положения возлагали на упомянутую организацию обязательства по проведению работ по капитальному ремонту дорожного покрытия на одном из участков магистрали, расположенной в Инсарском районе. Речь идет о дороге между населенными пунктами Кочетовка и Мордовская Паевка.

Проведенной прокуратурой проверкой было установлено, что подрядчик в предусмотренные контрактом сроки работу не закончил.

Виновное должностное лицо ООО «Лидер» понесло административную ответственность. Была назначена мера наказания в виде штрафа, равного 100 тыс. рублей.

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Источник: epp.genproc.gov.ru