В Чамзинском районе местная организация нарушила законодательство в сфере обращения с ТКО

В Чамзинском районе местная организация допустила нарушение законодательства, регулирующего процессы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.

По итогам прокурорской проверки стало известно о том, что ООО «Спецавтохозяйство» в полной мере не обеспечило реализацию комплекса мероприятий, предусмотренного законодательством в указанной сфере, что в итоге привело к самовозгоранию твердых коммунальных отходов.

После вмешательства прокуратуры нарушения законодательства в сфере обращения с ТКО были устранены. Кроме того, виновное лицо было оштрафовано на 600 рублей.

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Источник: epp.genproc.gov.ru