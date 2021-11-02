В Зубово-Полянском районе полицейские изъяли коноплю у местного жителя

В Зубово-Полянском районе местный житель был уличен в нарушении законодательства в виде противоправного хранения конопли.

В нынешнем году 43-летний житель указанного района проводил время в поле. Данное времяпровождение в случае этого мужчины было связано не с сельскохозяйственными работами и не с метафизическим общением с природой. Гражданин сорвал несколько кустов конопли. Данные действия не были связаны с борьбой с наркоманией, а, наоборот, усугубили ситуацию с незаконным оборотом запрещенных веществ на территории республики. Мужчина стал хранить коноплю у себя дома.

В конце прошлой недели стражи порядка изъяли у гражданина запрещенное вещество массой 55,4 г. Мужчина не отрицает факт своей вины по части нарушения законодательства.

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Источник: epp.genproc.gov.ru