Пенсионерка из Ельниковского района стала жертвой неизвестных мошенников

Неизвестные мошенники оставили без денег пожилую жительницу Ельниковского района.

Недавно дом 84-летней гражданки, проживающей на территории указанного района, посетили двое неизвестных мужчин. Последние начали беседу с владелицей жилья с того, что поинтересовались её самочувствием. Женщина сообщила о головной боли, имеющей место на постоянной основе, а также пожаловалась на общее состояние здоровья, являющееся неудовлетворительным. Гости предложили пенсионерке приобрести три цифровых меридиана терапии, заявив, что они помогут улучшить самочувствие. Женщина приняла данное предложение.

Преступный аспект описанной истории общения и продажи товаров заключается в том, что пенсионерка купила меридианы за 36 тыс. рублей, хотя их реальная совокупная стоимость составляет около 3 тыс. рублей.

Дочь пострадавшей, узнав о случившемся, обратилась в полицию.

Также читайте о том, что в Зубово-Полянском районе полицейские изъяли коноплю у местного жителя.

Источник: 13.мвд.рф