В Мордовии заведующий магазином присвоил 55 тысяч рублей

В Лямбирском районе предстанет перед судом молодой человек, которому было предъявлено обвинение в совершении деятельности, направленной на противозаконное присвоение денежных средств.

В начале осени нынешнего года 27-летний житель указанного района, осуществляя трудовую деятельность в качестве заведующего магазином, присвоил деньги, принадлежащие торговому заведению. Сумма похищенных денежных средств составила 55 тыс. рублей. Факт присвоения был выявлен во время инвентаризации.

Молодой человек не отрицает факт своей причастности к совершению противозаконных действий.

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Источник: 13.мвд.рф