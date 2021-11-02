В Саранске иномарка сбила женщину на пешеходном переходе

В Саранске злостный нарушитель ПДД сбил женщину на пешеходном переходе.

В прошлом году 20-летний молодой человек, проживающий в Саранске, получил водительское удостоверение. Стаж вождения парня никак нельзя назвать большим, но при этом его биография в качестве нарушителя ПДД буквально пестрит разного рода случаями привлечения к административной ответственности. Молодой человек 24 раза был фигурантом протоколов инспекторов ДПС.

Очередное нарушение, имеющее на этот раз серьезное последствие, парень допустил днём 24 ноября на улице Титова, где, управляя автомобилем марки «Ниссан», сбил 54-летнюю женщину на нерегулируемом пешеходном переходе.

Пострадавшая была госпитализирована в одну из городских больниц.

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Источник: гибдд.рф