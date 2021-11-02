В Ковылкино в ДТП пострадал 17-летний парень

В Ковылкино женщина, решившая совершить опасный разворот, допустила ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний парень.
Вечером 24 ноября инспекторы ДПС прибыли на улицу Желябова для оформления ДТП. По данному адресу столкнулись автомобили марок «Шевроле-Авео» и ВАЗ-21102.
Предварительно было установлено, что 43-летняя гражданка, управлявшая «Шевроле», совершала разворот, отъезжая от края проезжей части, и в этот момент не уступила дорогу автомобилю марки ВАЗ-21102, двигавшемуся в попутном направлении.
Медицинская помощь понадобилась 17-летнему пассажиру ВАЗа.
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Источник: гибдд.рф