В Ковылкино в ДТП пострадал 17-летний парень

В Ковылкино женщина, решившая совершить опасный разворот, допустила ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний парень.

Вечером 24 ноября инспекторы ДПС прибыли на улицу Желябова для оформления ДТП. По данному адресу столкнулись автомобили марок «Шевроле-Авео» и ВАЗ-21102.

Предварительно было установлено, что 43-летняя гражданка, управлявшая «Шевроле», совершала разворот, отъезжая от края проезжей части, и в этот момент не уступила дорогу автомобилю марки ВАЗ-21102, двигавшемуся в попутном направлении.

Медицинская помощь понадобилась 17-летнему пассажиру ВАЗа.

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Источник: гибдд.рф