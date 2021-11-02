Центр автоматизированной фиксации нарушений ПДД в Мордовии обеспечивает привлечение в автоматическом режиме к административной ответственности

Центром автоматизированной фиксации в области дорожного движения ГИБДД МВД по Мордовии обеспечено привлечение в автоматическом режиме к административной ответственности владельцев транспортных средств с иностранными государственными регистрационными знаками, в том числе временно ввезенных на территорию РФ, допустивших правонарушения.

За 10 месяцев текущего года в отношении указанной категории участников дорожного движения было вынесено 315 постановлений по делам об административных правонарушениях.

Также осуществляется проведение мероприятий по привлечению к ответственности за нарушения ПДД, выявленные в автоматическом режиме, в отношении собственников транспортных средств, регистрация которых прекращена. За упомянутый период в отношении владельцев 52 автомобилей данной категории было обеспечено вынесение 669 постановлений по делам об административных правонарушениях.

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Источник: гибдд.рф