В МВД по Мордовии состоялось заседание аттестационной комиссии

В МВД по Мордовии прошло очередное заседание аттестационной комиссии, на котором рассматривалась кандидатура федерального государственного гражданского служащего на соответствие замещаемой должности.

На рассмотрение общественности в режиме видео-конференц-связи был представлен один кандидат.

Для принятия решения были озвучены характеристики кандидата и отзывы его коллег. Председатель и члены комиссии дополнительно проанализировали личное дело кандидата, задали ему ряд вопросов, что позволило вынести объективное положительное решение о соответствии замещаемой должности.

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Источник: 13.мвд.рф