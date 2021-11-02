В Рузаевке сотрудники МВД провели встречи с преподавателями лицея

Начальник отдела Управления организации охраны общественного порядка МВД по Мордовии, подполковник полиции Виталий Сафронов и начальник отдела информации и общественных связей, подполковник внутренней службы Светлана Холодкова провели встречи с преподавательским составом лицея № 4 города Рузаевка.

Стражи порядка напомнили участникам о том, что не следует доверять сомнительным телефонным звонкам и обо всех подобных случаях необходимо незамедлительно сообщать в полицию.

Кроме того, Виталий Сафронов попросил участников лекций довести до школьников информацию о том, что существует ответственность за кражу утерянных банковских карт.

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Источник: 13.мвд.рф