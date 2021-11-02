Заместитель прокурора Мордовии провел личный прием граждан

Сегодня, 26 ноября, заместитель прокурора Мордовии Леонид Перескоков провел личный прием граждан.
На личный прием к Леониду Перескокову обратились шесть человек, от которых были приняты обращения по вопросам несоблюдения жилищных прав, прав в сфере ЖКХ, а также в процессе уголовного судопроизводства.
В ходе личного приема заявителям были подробно разъяснены положения федеральных законов, регламентирующих соответствующие правоотношения.
По поступившим обращениям были даны поручения о проведении прокурорских проверок.
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Источник: epp.genproc.gov.ru