Заместитель прокурора Мордовии провел личный прием граждан

Сегодня, 26 ноября, заместитель прокурора Мордовии Леонид Перескоков провел личный прием граждан.

На личный прием к Леониду Перескокову обратились шесть человек, от которых были приняты обращения по вопросам несоблюдения жилищных прав, прав в сфере ЖКХ, а также в процессе уголовного судопроизводства.

В ходе личного приема заявителям были подробно разъяснены положения федеральных законов, регламентирующих соответствующие правоотношения.

По поступившим обращениям были даны поручения о проведении прокурорских проверок.

Также читайте о том, что в Рузаевке сотрудники МВД провели встречи с преподавателями лицея.

Источник: epp.genproc.gov.ru