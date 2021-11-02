Суд удовлетворил исковое заявление первого заместителя прокурора Мордовии о признании недействительным договора аренды

Арбитражным судом Мордовии было удовлетворено исковое заявление первого заместителя прокурора республики о признании недействительным договора аренды нежилого помещения, заключенного между МБУ «Центр культуры» Зубово-Полянского района и индивидуальным предпринимателем.

Муниципальное учреждение распорядилось имуществом, закрепленным за ним на праве оперативного управления, без согласия собственника (районной администрации).

В результате прокурорского реагирования были восстановлены нарушенные права собственника имущества и неопределенного круга лиц.

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Источник: epp.genproc.gov.ru