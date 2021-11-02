По требованию прокуратуры Пролетарского района Саранска был проведен ремонт в многоквартирном доме

Проведенной прокуратурой Пролетарского района Саранска проверкой по обращению местного жителя были выявлены нарушения закона в деятельности ООО «Домоуправление № 5».

Указанные нарушения проявились в том, что не был проведен ремонт общего имущества обслуживаемого многоквартирного дома.

Управляющей организацией своевременно не были проведены работы по ремонту лестницы подъезда многоквартирного дома, а также его входной группы, что препятствовало свободному доступу собственников в жилые помещения.

По результатам рассмотрения представления прокуратуры района ООО «Домоуправление № 5» были проведены ремонтные работы общего имущества многоквартирного дома. К дисциплинарной ответственности было привлечено одно лицо.

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Источник: epp.genproc.gov.ru