В прокуратуре Мордовии были обсуждены результаты проверки исполнения законодательства при владении, пользовании и распоряжении имуществом

В прокуратуре Мордовии под председательством прокурора республики Василия Щербакова состоялось расширенное заседание коллегии, на котором были рассмотрены результаты проверки исполнения законодательства при владении, пользовании и распоряжении государственным и муниципальным имуществом.

За последние 3 года прокурорами в указанной сфере было выявлено более 3 тыс. нарушений. Арбитражно-процессуальными средствами было пресечено 77 фактов незаконного распоряжения и пользования объектами государственной и муниципальной собственности.

В казну и правообладателям за обозначенный период было возвращено около 350 объектов недвижимого имущества.

Мерами прокурорского реагирования был предотвращен вывод из казны переданных в залог объектов спортивного, культурного и социального назначения общей стоимостью около 800 млн рублей.

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Источник: epp.genproc.gov.ru