В Мордовии должностными лицами был проведен прием граждан по вопросам защиты прав несовершеннолетних

Вчера, 25 ноября, первый заместитель прокурора Мордовии Александр Иванов совместно с Уполномоченным по правам ребенка в РМ Натальей Юткиной провел личный прием граждан по вопросам защиты прав несовершеннолетних и их родителей в основных сферах жизнедеятельности детей посредством видео-конференц-связи.

В ходе приема заявителям были подробно разъяснены положения федеральных законов, регламентирующих правоотношения в указанной сфере.

По поступившим обращениям были даны поручения об организации прокурорских проверок всех доводов заявителей и принятии мер реагирования при наличии необходимости.

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Источник: epp.genproc.gov.ru