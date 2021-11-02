В прокуратуре Мордовии обсудили достоверность правовой статистики

В прокуратуре Мордовии под председательством заместителя прокурора республики К. Тетерина с участием представителей правоохранительных органов состоялось заседание межведомственной рабочей группы по обеспечению достоверности правовой статистики.

В ходе заседания были обсуждены вопросы подготовки к практическому внедрению государственной автоматизированной системы правовой статистики (ГАС ПС), полноты и достоверности статистической отчетности об отдельных видах преступлений и иные вопросы.

По результатам заседания были определены конкретные меры, направленные на обеспечение достоверности государственной статистики.

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Источник: epp.genproc.gov.ru