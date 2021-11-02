В Мордовии осуществляется антикоррупционная деятельность в УФССП РФ по республике

Отделением собственной безопасности УФССП по Мордовии на постоянной основе проводится антикоррупционное просвещение по формированию нетерпимого отношения к проявлениям коррупции со стороны сотрудников ведомства.

До сотрудников службы судебных приставов доводятся положения законодательства РФ о противодействии коррупции, в том числе о наказании за получение и дачу взятки, посредничество во взяточничестве.

В работе отделения собственной безопасности также значимое место занимает информирование граждан и организаций о заинтересованности ведомства в выявлении коррупционных проявлений и привлечении виновных должностных лиц к ответственности. С этой целью в круглосуточном режиме работает горячая линия: 8 (8342) 48-27-75. Все сообщения тщательно проверяются и анализируются.

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Источник: r13.fssp.gov.ru