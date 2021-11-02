В учебном центре УФСИН РФ по Мордовии прошли сборы с преподавательским составом

В межрегиональном учебном центре УФСИН РФ по Мордовии было организовано проведение учебно-методических сборов с преподавательским составом.

На сборы были приглашены преподаватели Зубово-Полянского педагогического колледжа.

Была выбрана актуальная для педагогических работников тема, касающаяся методов критического мышления.

Речь шла о системе суждений, которая используется для анализа явлений и событий с формулированием обоснованных выводов, позволяет давать обоснованные оценки, интерпретации, а затем применять полученные результаты к конкретным ситуациям и проблемам.

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Источник: 13.fsin.gov.ru