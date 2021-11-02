В Мордовии осужденные приняли участие в экологическом диктанте

Осужденные исправительных колоний №№ 1, 2, 10, 11, 12, 14 и 18 УФСИН РФ по Мордовии приняли участие в экологическом диктанте.

Осужденные ответили на 25 вопросов, отличающихся по степени сложности. Экологическая грамотность определялась по следующим тематическим блокам: вода, воздух, климат, лес, заповедные территории, флора и фауна, Арктика, Байкал, устойчивое развитие, отходы.

Экодиктант представляет собой проект, направленный на формирование у граждан экологической культуры и грамотности с целью создания комфортной и безопасной среды для жизни человека.

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Источник: 13.fsin.gov.ru