В Мордовии прошла акция «День правовой помощи детям»

На базе уголовно-исполнительной инспекции УФСИН РФ по Мордовии с несовершеннолетними осужденными была проведена акция «День правовой помощи детям».

Основными задачами данной акции стали пропаганда правовых знаний и формирование законопослушного поведения. Кроме того, имело место консультирование детей и их законных представителей о наиболее часто возникающих проблемных вопросах в сфере законодательства и применения правовых норм.

В ходе мероприятия были рассмотрены вопросы повышения уровня правовой грамотности, значимости гражданско-правового воспитания подрастающего поколения, прав и обязанностей детей.

Численность участников мероприятия составила 229 человек.

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Источник: 13.fsin.gov.ru