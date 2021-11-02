В Мордовии судебные приставы провели встречи с учащимися средних и высших учебных заведений

Управлением ФССП России по Мордовии были проведены встречи с учащимися средних и высших учебных заведений.

В рамках указанных встреч имели место разъяснительные беседы по правовому просвещению со специалистами по начислению пенсий, пособий, субсидий соцзащиты.

Был проведен круглый стол, посвященный актуальным вопросам взыскания алиментов в пользу несовершеннолетних.

Кроме того, должностные лица посетили воспитанников Ялгинского детского дома-школы. Сотрудники службы судебных приставов ответили на вопросы ребят, касающиеся порядка взыскания алиментных платежей.

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Источник: r13.fssp.gov.ru