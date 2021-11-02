Чтобы избежать ареста машины, жительница Саранска оплатила около 40 штрафов ГИБДД

Чтобы избежать ареста автомобиля, жительница Саранска оплатила около 40 штрафов ГИБДД.

Общая сумма задолженности указанной гражданки составила более 18 тыс. рублей.

Горожанка регулярно нарушала ПДД. Добровольно погашать задолженность женщина не торопилась. В связи с этим сотрудник службы судебных приставов применил меры принудительного характера.

Судебный пристав-исполнитель отправился по адресу проживания неплательщицы с целью наложения ареста на автомобиль марки Mitsubishi Lancer. Должница взяла квитанцию и в течение получаса оплатила задолженность в полном объеме.

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Источник: r13.fssp.gov.ru