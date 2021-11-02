В Краснослободске был задержан пьяный автомобилист

В Мордовии сотрудники Росгвардии оказали содействие представителям ДПС в задержании пьяного водителя.

На днях в правоохранительные органы по Краснослободскому району поступило сообщение о том, что на улице Коммунистической был замечен мужчина, который не самой уверенной походкой направился к автомобилю, сел за руль и начал движение.

В рамках межведомственного взаимодействия представители Росгвардии совместно с сотрудниками ДПС остановили транспортное средство. При проверке документов было установлено, что 43-летний пьяный водитель машины ранее уже был лишен водительского удостоверения за управление автомобилем в состоянии опьянения.

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Источник: 13.rosguard.gov.ru