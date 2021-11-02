В Саранске 30-летняя местная жительница стала жертвой неизвестного мошенника

В Саранске местная жительница, решившая заняться коммерческой деятельностью с целью получения дохода, стала жертвой неизвестного мошенника.

Некоторое время назад 30-летняя жительница Саранска на одном из сайтов обнаружила объявление о продаже бумаги для офисной техники по низкой цене. Женщина решила воспользоваться данным предложением в личных коммерческих целях, планируя приобрести указанный товар оптом, а затем перепродать его частями с наценкой. Горожанка связалась с продавцом. Договорившись с последним о приобретении 70 упаковок бумаги, женщина перечислила оплату в размере 70 тыс. рублей.

Получив деньги, продавец, который оказался мошенником, перестал выходить на связь, а коммерческая деятельность горожанки закончилась, так и не успев начаться.

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Источник: 13.мвд.рф