В Мордовии студент аграрного техникума подозревается в краже

Сотрудники правоохранительных органов улучили жителя Ромодановского района в краже имущества.

Некоторое время назад 18-летний житель Ромодановского района приехал в село Лобаски Атяшевского района по своим делам. В данном населенном пункте молодой человек, являющийся студентом аграрного техникума, похитил из дачного дома, владелец которого, проживающий в Саранске, отсутствовал, и расположенных поблизости надворных построек три фляги из алюминия, электропровода, бытовую технику, металлическую посуду, бензопилу и дренажный насос.

Часть чужого имущества парень сдал в пункт приема металла. За это он получил 5,3 тыс. рублей. Бензопилу молодой человек решил спрятать на кладбище, чтобы затем использовать для личных нужд.

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Источник: 13.мвд.рф