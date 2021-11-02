В Рузаевке воспитательница детского сада перечислила деньги мошенникам

В Рузаевке местная жительница перечислила деньги мошенникам, которые оформили на неё кредит.

Не так давно 41-летняя жительница Рузаевки, которая работает воспитательницей в детском саду, ответила на телефонный звонок, лишивший её денег. Звонивший представился сотрудником службы безопасности портала «Госуслуги». Свой звонок мужчина объяснил фиксацией мошеннической активности, которая может коснуться женщины. По словам незнакомца, некие мошенники пытались оформить кредит на имя горожанки.

Затем якобы работник службы безопасности заявил, что избежать негативных последствий преступной активности можно в случае действия на опережение. Предложенная незнакомцем методика защиты предусматривала, что женщина должна самостоятельно оформить кредит в размере 567 тыс. рублей, а затем перечислить денежные средства на так называемый безопасный счет. Горожанка, поверив в реальность угрозы, выполнила предписание мошенника.

Затем незнакомец перестал выходить на связь, а женщина, решив проверить баланс банковской карты, обнаружила, что на её имя был оформлен кредит, за который пришло время вносить платеж.

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Источник: 13.мвд.рф