В Саранске местная жительница лишилась 30 тысяч рублей, пытаясь продать живую ель

Жительница Саранска, пытаясь продать ель, лишилась денег.

Некоторое время назад 40-летняя горожанка решила заработать посредством продажи ели, которая росла на приусадебном участке её родителей. Объявление соответствующего содержания женщина разместила на популярном сайте. С горожанкой связался неизвестный мужчина, который сообщил о готовности приобрести ель за 95 тыс. рублей. В ходе общения с данным незнакомцем была достигнута договоренность о продаже дерева.

Мужчина прислал жительнице Саранска ссылку на форму оплаты, перейдя по которой, женщина указала данные принадлежащей ей банковской карты и коды, полученный в смс-сообщении. После этого со счета горожанки исчезли денежные средства в сумме 30 тыс. рублей, а якобы покупатель перестал выходить на связь.

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Источник: 13.мвд.рф