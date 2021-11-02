В Саранске парень подозревается в краже сумки с деньгами у собутыльника

В Саранске полицейскими был привлечен к уголовной ответственности молодой человек, подозревается в совершении кражи.

Не так давно 23-летний парень распивал спиртные напитки в компании, состоящей из нескольких человек. В попойке принимали участие не только знакомые молодого человека, но и ранее неизвестные ему граждане, одного из которых, пребывавшего в состоянии сильного опьянения, горожанин решил провести домой. Совершив данное действие, парень заметил, что его собутыльник не закрыл входную дверь, в результате чего проник в квартиру пострадавшего, который к тому моменту уже успел уснуть, и в прихожей похитил сумку.

В сумке находились денежные средства в размере 10 тыс. рублей, которые молодой человек потратил на покупку еды и спиртного.

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Источник: 13.мвд.рф