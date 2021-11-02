Жительница Большеберезниковского района лишилась денег, поверив экстрасенсу

В Большеберезниковском районе местная жительница лишилась денежных средств, поверив ясновидящей, пообещавшей найти пропавшего без вести родственника.

В 2013 году в Новосибирской области пропал без вести родной брат 52-летней жительницы указанного района. С тех пор женщина на постоянной основе размещала на различных сайтах объявления о розыске родственника. На днях в одной из социальных сетей гражданка получила сообщение со страницы незнакомой ей девушки, которая посоветовала обратиться за помощью в поисках брата к экстрасенсу.

Женщина последовала указанному совету. Гражданка связалась с некой ясновидящей. Последняя завила, что за 500 рублей узнает, жив ли брат пострадавшей. Женщина перечислила деньги. Сообщив, что родственник жив, мошенница попросила 2,5 тыс. рублей, пообещав установить местонахождение мужчины. Женщина, воодушевленная предыдущим опытом взаимодействия с экстрасенсом, опять перечислила деньги. Затем ясновидящая перестала выходить на связь.

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Источник: 13.мвд.рф