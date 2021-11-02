В Рузаевском районе осудили мужчину, до смерти избившего сожителя сестры

В Рузаевском районе к тюремному заключению суд приговорил местного жителя, до смерти избившего гражданского мужа своей сестры.

В сентябре минувшего года 38-летний житель указанного района вступил в конфликт с 46-летним гражданским супругом своей сестры, который пришел к нему в гости. В тот день дружелюбная беседа между мужчинами не задалась. Владелец жилья решил пустить в ход грубую физическую силу. Мужчина несколько раз ударил гостя по голове, а затем поднял его и бросил, после чего неоднократно повторил данное действие.

Пострадавший от полученных травм умер по пути в больницу.

Мера наказания, примененная судом в отношении преступника, предусматривает тюремное заключение сроком на 7 лет.

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Источник: 13.мвд.рф