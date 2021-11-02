В Рузаевке полицейские провели акцию «Не дай себя обмануть»

В Рузаевке полицейские провели акцию под названием «Не дай себя обмануть» в школе № 8.

В ходе общения с педагогами и школьниками сотрудники правоохранительных органов обратили внимание на основы методологии совершения преступлений мошеннического характера, а также рассказали о тех мерах предосторожности, которые помогут не стать жертвой злоумышленников соответствующего профиля.

Школьникам также напомнили о потенциальной опасности общения с незнакомыми гражданами.

Также читайте о том, что в Мордовии судебные приставы провели встречи с учащимися средних и высших учебных заведений.

Источник: 13.мвд.рф