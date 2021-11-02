В Зубово-Полянском районе ДТП унесло жизнь 67-летнего автомобилиста

В Зубово-Полянском районе произошло ДТП, в результате которого погиб автомобилист.

Происшествие произошло днём 28 ноября на 5-м километре дороги, пролегающей между населенными пунктами Потьма и Барашево. По предварительной информации, 67-летний гражданин, находившийся за рулем легкового автомобиля марки ВАЗ-21140, врезался в двигавшийся впереди мусоровоз, не рассчитав безопасную дистанцию.

От полученных травм водитель легковушки скончался на месте происшествия. Его 41-летний пассажир был госпитализирован в районную больницу.

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Источник: гибдд.рф