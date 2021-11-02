В Саранске в ДТП пострадали три человека

В Саранске в результате ДТП с участием самосвала и двух легковых автомобилей пострадали два человека.

Утром 26 ноября 31-летний гражданин, находившийся за рулем самосвала марки КамАЗ, во время движения по улице Лодыгина, не рассчитав безопасную дистанцию, врезался в легковой автомобиль марки «Лада-Гранта», который двигался в попутном направлении. Затем второе транспортное средство въехало в легковой автомобиль марки «Шкода-Рапид».

Медицинская помощь понадобилась водителю «Лады» и двум его пассажиркам 53- и 56-летнего возраста.

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Источник: гибдд.рф