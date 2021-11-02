В Саранске в результате столкновения автобуса и кроссовера пострадали два человека

В Саранске произошло ДТП с участием автобуса и кроссовера, в результате которого пострадали два человека.

Происшествие произошло утром 26 ноября на улице Полежаева. По предварительной информации, 38-летняя гражданка, находившаяся за рулем кроссовера марки «Хендай», совершая левый поворот, не предоставила преимущество в движении автобусу марки ГАЗ, в результате чего транспортные средства столкнулись.

Пострадали две пассажирки автобуса 21- и 61-летнего возраста. Госпитализация пострадавшим не понадобилась.

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Источник: гибдд.рф